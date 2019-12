Les marchés de Noël à Prague

Sur la Place de la Vieille-Ville se trouvent des dizaines de cabanons où sont vendus souvenirs et diverses spécialités comme du jambon de Prague, des trdelník, du vin chaud et du grog. Pour les enfants, crèche et animaux sont également prévus. Le week-end est l’occasion d’écouter différents groupes de musique folklorique ou des chorales d’enfants. L’atmosphère de Noël est également présente sur d’autres places de Prague. Sur la place de la Paix, devant l’Eglise Sainte-Ludmila, on peut acheter du guy, des bougies, des jouets en bois, des calendriers de l’Avent ou des produits de l’artisanat traditionnel. La plupart de ces marchés restent ouverts jusqu’à l’Epiphanie, le 6 janvier.

Les marchés de Noël à Bucarest

S’il existe des marchés de Noël dans toutes les grandes villes ou presque de Roumanie, c’est à Bucarest et à Sibiu que se trouvent les plus connus. Du 26 novembre au 28 décembre, un marché est ouvert sur la place de la Constitution. Cette année, c’est l’ancien célèbre footballeur Miodrag Belodedici, un des trois ambassadeurs roumains de l’Euro 2020, qui a allumé les lumières de Noël. Une Santa’s House a été ouverte, de même qu’un manège de chevaux et une patinoire, tandis qu’un sapin haut de trente mètres a été décoré. Quelque 130 stands proposant diverses spécialités se trouvent là également. Le soir, les gens peuvent reprendre des chants de Noël traditionnels avec des chanteurs bien connus du grand public. Un autre marché de Noël qui jouit d’une longue tradition se trouve au Musée roumain de l’agriculture. L’Association internationale des femmes à Bucarest a organisé une grande vente de charité.

Noël à Varsovie

Varsovie brille de mille lumières à Noël. Comme chaque année, la célèbre Trakt Królewski (Voie royale) est abondamment illuminée. La « route de Noël » mène de la Nouvelle Ville à la résidence d’été de l’ancien roi de Pologne Jean III Sobieski dans le quartier de Wilanów, en passant par la place de la Vieille-Ville et Krakowskie Przedmieście (la rue du Faubourg de Cracovie). En effectuant cette promenade longue de 13 kilomètres, vous serez certainement d’humeur joyeuse, pouvez visiter la maison du Père Noël et de ses assistants, profiterez de l’odeur du pain d’épice frais, du sapin de Noël haut de 30 mètres sur la Place du Château et de quelques acrobaties sur les patinoires. Voyez comme la ville est belle !

Noël en Suisse

Le marché de Noël à Einsiedeln dans le centre de la Suisse avec son imposant monastère en arrière-plan est un des plus beaux du pays. Chaque année, ses quelque 150 stands sont visités par 70 000 personnes. Avec son histoire millénaire, le monastère est le plus important lieu de pèlerinage en Suisse. L’abbaye d’Einsiedeln est aussi un arrêt important sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, emprunté chaque année dans toute l’Europe par des centaines de milliers de pèlerins.