Les aéroports, pas seulement une source de bruit

L’aéroport de Prague - Václav Havel (République tchèque)

Chaque année, jusqu’à 17 millions de voyageurs y transitent. Chaque jour, plus de 400 avions y atterrissent ou en décollent. Des dizaines de millions de bagages y sont enregistrés. Durant son histoire longue aujourd’hui de 90 ans, l’aéroport de Prague a connu beaucoup d’événements – le développement du jeune Etat tchécoslovaque, les deux occupations du pays, l’époque du communisme, la révolution de velours…

Aujourd’hui, il s’agit d’un bâtiment moderne qui dispose d’infrastructures de première qualité, considéré comme un des plus sûrs en Europe. Un enregistrement très commode dans trois terminaux est garanti pour le public et tous les types d’avions, y compris les plus grands, y sont acceptés. Quelque 70 compagnies ont exploité les services de l’aéroport en 2018, reliant ainsi Prague à 157 autres destinations dans le monde. Dans un proche avenir, l’aéroport Václav Havel sera agrandi avec la construction d’un nouveau terminal et d’une piste d’atterrissage.

L'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, à Montréal (Québec, Canada)

YUL, nom de code de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal est relié par vol direct à plus de 140 destinations régulières et saisonnières, au Canada, aux États-Unis et à l’international. Une trentaine de compagnies aériennes utilisent cet aéroport pour transporter chaque année environ 16 millions de passagers.

Situé dans la ville de Dorval, à une vingtaine de kilomètres de Montréal, métropole de la province du Québec, cet aéroport est une importante plaque tournante du trafic aérien avec l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

YUL est réputé pour son expertise en déneigement des pistes et voies de circulation et le dégivrage des avons durant les rigoureux hivers canadiens, cette expertise lui a valu en 2008 le premier prix américain Balchen/Post dans la catégorie « Grands aéroports ».

L’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau a commencé ses activités en 1941 et n’a cessé de se développer. Anciennement appelé Aéroport international de Montréal-Dorval, il fut rebaptisé le 1er janvier 2004 à la mémoire de l'ancien premier ministre du Canada Pierre Elliott Trudeau.

L'aéroport international Henri-Coanda – Otopeni, à Bucarest (Roumanie)

L'aéroport international Henri-Coanda, le plus grand aéroport de Roumanie, est situé en dehors de la zone urbaine de Bucarest, dans la ville d'Otopeni, et est l'un des deux aéroports de Bucarest (le deuxième plus grand étant l'aéroport international Aurel-Vlaicu dans le district de Baneasa).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'aéroport d'Otopeni était une base militaire. Jusqu'en 1965, seul l'aéroport de Baneasa avait effectué des vols commerciaux. Plus tard, un nouvel aéroport commercial a été construit sur le site de l'ancienne base militaire d'Otopeni. La piste aménagée mesure 3500 m de long, soit plus que celle de l'aéroport d'Orly à Paris à l'époque.

La construction d'une nouvelle aérogare de passagers a été incluse dans le programme de modernisation et d'agrandissement. La construction d'un salon VIP a suivi, en prévision de la visite en Roumanie du président américain Richard Nixon, en août 1969. En 1986, une deuxième piste, d'une longueur de 3500 m, a été inaugurée et un nouveau système de balisage lumineux au sol de l'aérodrome a été installé. En mars 2011, le terminal de départ a été agrandi et le nombre de portes d'embarquement a été porté à 24.

En 2018, l'aéroport international Henri-Coanda – Otopeni a enregistré un trafic aérien record de plus de 13,8 millions de passagers, soit une augmentation d'environ un million de personnes par rapport à 2017. 57 compagnies aériennes sont en activité dans l'aéroport, transportant les passagers vers et depuis 128 destinations.

L'aéroport de Zurich (Suisse)

Les aéroports sont un véritable nid grouillant d'activité, rempli de voyageurs transitant d'une destination à une autre. Dans les coulisses de l'aéroport de Zurich, les bagagistes veillent à ce que les valises de ces voyageurs leurs parviennent dans les meilleures conditions. Immergez-vous en son et images dans ce monde caché aux rouages complexes en passant derrière la sécurité, dans un monde peu connu des passagers.

C'est une belle matinée ensoleillée à Zurich. Le grincement des machines et le rugissement des avions traversant le ciel emplissent l'air. Entre les atterrissages et les décollages, l'équipe au sol est en action. Ils se préparent à l'arrivée de l'Airbus 320 de Swiss International Air Lines, en provenance de Francfort, prévue pour 9h35.

L'équipe de piste procède à un contrôle dit des "débris de corps étrangers" (FOD). Alors que l'avion s'immobilise sur l'aire de trafic - la zone de stationnement des avions - des cales sont placées devant les roues de l'appareil et il est raccordé électriquement au bâtiment principal. L'équipe, habillée de vêtements de sécurité, attend que les moteurs soient coupés et l'avion est ensuite sécurisé et marqué de cônes.

L’Aéroport Frédéric Chopin de Varsovie (Pologne)

L’Aéroport Frédéric Chopin de Varsovie est le plus grand en Pologne. Il a été utilisé par 15,8 millions de passagers en 2018. Le président polonais a donné son feu vert à un ambitieux projet de construction d’un nouvel aéroport, plus grand encore, dans le centre du pays. Celui-ci, qui sera édifié entre la capitale Varsovie et la ville de Lodz, est prévu pour accueillir jusqu’à 100 millions de voyageurs par an.

Il s’agira de l’une des plus grandes plateformes de correspondance aéroportuaire en Europe après son achèvement prévu en 2027. Si ce nouveau hub polonais est bien lancé, il concurrencera l’Aéroport Willy-Brandt de Berlin-Brandebourg toujours en cours de construction.