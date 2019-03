Le son de ...

Les marchés fermiers à Prague

A un jet de pierre du centre historique de Prague, le quai Rašín - Rašínovo nábřeží – rassemble chaque samedi, une fois les beaux jours revenus, de nombreux amateurs de produits frais et locaux. Vente à la criée, musique, odeurs de cuisson ou de grillade, tables et terrasses… L’ambiance qui règne sur ces marchés incite tant les Pragois que les touristes à venir y passer un agréable moment en déambulant entre les stands au milieu de la foule. Le nombre de marchés à Prague augmente régulièrement ces dernières années. Un peu plus d’une vingtaine se tiennent chaque semaine un peu partout dans la capitale, faisant ainsi revivre une tradition qui avait disparu sous le régime communiste. Autrefois chassés, les producteurs régionaux sont de retour !

Le marché Jean-Talon, à Montréal (Québec, Canada)

Le marché Jean Talon, fondé à Montréal en 1933, en l’honneur du premier gouverneur de la Nouvelle-France, est l’un des plus importants marchés en Amérique du Nord. Il est ouvert durant les quatre saisons. Ses visiteurs – plus de 2,5 millions en 2018, dont des touristes – achètent notamment des fruits, des légumes, des produits maraîchers, des herbes et des fleurs provenant d’agriculteurs locaux dont les fermes se situent généralement dans un rayon de 40 à 50 km du marché. Situé dans le quartier La petite Italie, ce marché multiculturel se distingue par la richesse de l’offre de l'agriculture biologique et des produits du terroir de la province de Québec. Ces « scènes de vie » ont été captées entre la fin de l’été et Noël 2018.

Des marchés à Bucarest, en Roumanie

Le marché "Matache Măcelaru" est situé à quelques pas de la gare du Nord, la gare principale de Bucarest, au carrefour de Calea Griviței et de Calea Buzești, le lieu de prédilection des marchands et commerçants à la fin du XIXe siècle. L'un d'eux était le boucher Loloescu Matache. Il a commencé à faire des affaires dans le sillage de la guerre d'indépendance roumaine, vers 1879, lorsqu'il a commencé à construire la célèbre salle Matache, qui a récemment été démolie. A l'époque, le marché était situé dans la banlieue de Bucarest. En 1948, il est devenu le marché public "Ilie Pintilie", du nom d'un ancien dirigeant communiste roumain. Dans le quartier "Drumul Taberei" de Bucarest, le marché principal porte depuis longtemps le nom d'un autre homme politique communiste, Alexandru Moghioroş. Peu après la chute du communisme, il a été rebaptisé du nom du célèbre chef d'rchestres roumain Sergiu Celibidache. C''est toujours le marché de prédilection des habitants du quartier.

Un marché à Berne, en Suisse

Depuis plus de 130 ans, un marché hebdomadaire a lieu sur la Bundesplatz près de la vieille ville historique de la capitale suisse, Berne. Les fermiers locaux offrent leurs spécialités directement devant le Parlement. Non seulement beaucoup de résidents locaux visitent le marché. Il attire aussi les touristes - et parfois même, un ministre.

Un marché à Varsovie, en Pologne

Hala Mirowska est l'un des plus grands marchés de Varsovie. Il a été construit au début du XXe siècle. Le bâtiment a été bombardé lors du soulèvement de Varsovie en 1944. Reconstruit dans les années 1950, il a retrouvé sa fonction originelle de marché et est aujourd'hui un lieu de rencontre des différentes générations. C'est aussi un endroit populaire pour les touristes, qui viennent ici à la recherche de produits traditionnels et régionaux polonais, comme la choucroute, la crème sure, les champignons, le miel, les herbes fraîches, le fromage fumé et les saucisses. On y retrouve une salle moderne et très chic, mais le vrai charme se retrouve surtout dans l'ancien quartier du marché.