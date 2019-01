La Tchéquie en sons - La Gare centrale de Prague

Praha Hlavní nádraží – Gare centrale de Prague

La gare centrale de Prague est la plus grande gare de passagers de la République tchèque. Chaque année, jusqu’à 27 millions de passagers transitent par la gare centrale de Prague. Le bâtiment historique de la gare est également considéré comme le plus grand monument Art Nouveau du pays. Il a été construit en 1871 et doit sa forme actuelle à une rénovation récente faite selon les plans originaux du célèbre architecte tchèque Josef Fanta.

La gare de Zurich

La Suisse est connue mondialement pour son réseau ferroviaire très dense et bien organisé. Celui-ci est utilisé quotidiennement par plus d’un million de voyageurs. La gare centrale de Zurich en constitue l'un des nœuds centraux.

La gare centrale de Zurich est la plus grande gare de Suisse et l’une des plus fréquentées du monde. C’est le carrefour le plus important pour les trains en provenance de l’intérieur du pays et des pays voisins. La gare compte aujourd’hui 26 voies à ciel ouvert et 16 voies souterraines pour les trains régionaux et le trafic longue distance. La gare compte par ailleurs de nombreux restaurants et points de vente de nourriture à l’emporter ainsi qu’une multitude de commerces en tous genres.

Warszawa Centralna

La gare centrale de Varsovie est située au centre de la ville polonaise. Près de 15,1 millions de passagers l’ont fréquentée en 2017. Environ 1000 trains traversent chaque jour la gare, qui est utilisée presque exclusivement pour le trafic longue distance. La construction de l’actuelle gare centrale de Varsovie a débuté en 1972. C’était un projet phare à l’époque communiste. Il y a quelques années, le bâtiment en béton gris a été rénové. Le hall de la gare est maintenant plus lumineux et offre une ambiance plus conviviale.

Montréal Gare Centrale

La gare centrale de Montréal a ouvert ses portes en 1943. C’est la deuxième gare la plus fréquentée du Canada après celle de Toronto. Le bâtiment de la gare est décoré à l’intérieur et à l’extérieur de frises Art Déco. Les murs intérieurs Est et Ouest de la station présentent en outre deux grands reliefs qui illustrent la vie, l’art et l’industrie du Canada. On peut également observer dans les reliefs quelques versets de l’hymne national canadien. Les paroles en français se trouvent à l’Est, celles en anglais à l’Ouest du bâtiment de la gare.

Gara Bucuresti Nord

La gare du Nord à Bucarest accueille près de 300 trains par jour, ce qui en fait la plus grande gare de Roumanie. Le bâtiment de la gare a été construit entre 1868 et 1872 et a été inscrit sur la liste des monuments historiques de Bucarest. En 1906, le célèbre Orient-Express s’arrête pour la première fois à la gare du Nord. Aujourd’hui, il circule deux fois par an à travers la gare roumaine sur l’itinéraire Paris-Istanbul d’origine.