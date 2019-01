A Prague, les petits plaisirs de l’hiver

Tandis qu’il a abondamment neigé un peu partout en République tchèque depuis le début de l’année, à Prague seuls quelques flocons, vite fondus, sont tombés. C’est donc la grisaille qui règne l’essentiel du temps dans la capitale tchèque, où les températures tournent le plus souvent autour de 0 °C. Comme déjà les années précédentes, les enfants – les pauvres – n’ont ainsi que bien peu d’occasions de profiter des joies de l’hiver. Heureusement pour eux, comme pour leurs parents et pour tous les amateurs de glisse, il reste les patinoires en plein air. Celles-ci, installées dans différents endroits de Prague, sont même presque devenues une nouvelle tradition. Certes, elles n’ont ni le charme ni la magie des étangs ou des lacs gelés, y passer un bon moment n’en reste pas moins possible. Une de ces patinoires se trouve dans le centre-ville, sur la place Ovocný trh, une autre par exemple à Letná. Découvrez leur ambiance…