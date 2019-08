Zuzana Čaputová et le pape François, personnalités étrangères préférées des Tchèques

Zuzana Čaputová est la personnalité étrangère préférée des Tchèques, selon un sondage réalisé en juin dernier par l’agence STEM, dont les résultats ont été publiés ce mercredi. Elue en mars dernier et en fonctions depuis juin, la nouvelle chef de l’Etat slovaque, première femme présidente, bénéficie de l’opinion positive de 71% des personnes interrogées. Zuzana Čaputová est suivie du pape François, apprécié par un peu plus de six Tchèques sur dix. Par ailleurs, le Premier ministre hongrois Viktor Orban et l’ancienne Première ministre britannique Thereza May étaient les deux seules autres personnalités à bénéficier d’une opinion majoritairement favorable. Derrière, le président français Emmanuel Macron, cinquième, s’en tire avec un résultat de 40%.

Inversement, le président chinois Xi Jinping et le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker sont les deux personnalités les moins appréciées. La chancelière allemande Angela Merkel et le président américain Donald Trump ne sont guère plus populaires.