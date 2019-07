Zuzana Čaputová : « Avec Miloš Zeman, nous avons des opinions différentes sur de nombreuses choses »

La nouvelle présidente slovaque Zuzana Čaputová a admis qu’elle aurait des opinions différentes de celles de son homologue tchèque Miloš Zeman sur de nombreux sujets. Lors d’un débat public organisé vendredi à Trenčín (Slovaquie), dans le cadre du festival de musique Pohoda, Zuzana Čaputová a qualifié de « démonstration de la conquête de la démocratie » les manifestations qui se sont tenues en avril, mai et juin à Prague contre le Premier ministre Andrej Babiš et pour la défense de l’indépendance de la justice.

Selon la chef de l’Etat slovaque, Miloš Zeman « est quelqu’un qui a vécu beaucoup de choses en politique. Il a des opinions très marquées et très tranchées sur de nombreux sujets. Il est manifeste que nous avons et que nous aurons souvent des opinions différentes. » Comme le veut la tradition des relations entre Prague et Bratislava depuis la partition de la Tchécoslovaquie, Zuzana Čaputová a effectué en juin à Prague sa première visite officielle à l’étranger dans l’exercice de ses fonctions de présidente.