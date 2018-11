Zdeněk Hřib a été nommé nouveau maire de Prague

Membre du parti des Pirates, Zdeněk Hřib a été élu nouveau maire de Prague lors de la réunion du conseil municipal tenue ce jeudi. Sa candidature a été soutenue par 39 des 65 membres que compte cet organe. Les conseillers du mouvement ANO et du Parti civique démocrate (ODS) se sont opposés à son élection. La nouvelle coalition qui dirige Prague est composée du parti des Pirates, du mouvement Praha Sobě et de l’alliance des « Forces alliées pour Prague », qui rassemble des membres des partis TOP 09, chrétien-démocrate et STAN.

Médecin de formation âgé de 37 ans, spécialiste en technologies de l’information après ses études, Zdeněk Hřib s’est engagé dans la vie politique au printemps dernier dans l’optique des élections municipales. Il succède succèdera à Adriana Krnáčová, membre du mouvement ANO dirigé par le Premier ministre Andrej Babiš, qui a occupé le poste de maire de Prague depuis 2014.