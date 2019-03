Voiture électrique : la Tchéquie manque de stations de recharge

D'ici à l'année 2030, la République tchèque manquera d’environ 20 000 stations de recharge pour véhicules électriques, d’après le président de l’Association de l’industrie automobile, Bohdan Wojnar. Un colloque consacré à la mobilité électrique et autonome a rassemblé, ce lundi, les représentants des constructeurs automobiles et du gouvernement. Actuellement, le réseau tchèque compte près de 300 stations. Le constructeur Škoda Auto entend mettre en place 7 000 stations de recharge à proximité de ses entreprises situées à Mladá Boleslav, Kvasiny et Vrchlabí. L’investissement est estimé à 32 millions d’euros, a annoncé le président de Škoda Auto, Bernhard Maier.

En 2017, le gouvernement du Premier ministre Bohuslav Sobotka s’était engagé à soutenir le développement de la voiture électrique, notamment en débloquant environ 37 millions d’euros destinés à la mise en place de 1 200 bornes de recharge avant la fin de 2020.