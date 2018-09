Vítězslav Blažek nommé à la tête de la filiale française de CzechTrade

Vítězslav Blažek va prendre la tête de la filiale française de l’agence CzechTrade. Ce dernier travaille pour l’agence nationale de promotion du commerce tchèque depuis 2011. Dans le cadre de l’agence, il a dirigé pendant six ans CzechTrade Scandinavia, dont le siège se trouve à Stockholm. Diplômé de la faculté d’économie de l’Université de Plzeň et de la Haute Ecole de Commerce d’Amiens, Vítězslav Blažek parle couramment français, anglais et allemand.

« La France est un partenaire commercial traditionnel et historique pour la République tchèque, et également un des plus gros investisseurs étrangers dans le pays, » a déclaré Vítězslav Blažek, qui dit espérer à l’avenir des importations de services et de biens de République tchèque vers la France.