Visite du ministre serbe des AE : la Tchéquie encourage le dialogue Serbie-Kosovo

Le chef de la diplomatie serbe Ivica Dačić poursuit ce mardi sa visite de deux jours en République tchèque. Avec son homologue tchèque Tomáš Petříček, il a discuté des relations économiques entre les deux pays, ainsi que la perspective d’adhésion de six pays des Balkans occidentaux, dont la Serbie, à l’Union européenne. Ce processus d’élargissement est soutenu par la République tchèque.

Le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček a déclaré qu’il s’attendait à ce que la nouvelle Commission européenne soutienne « de manière plus active » le dialogue entre la Serbie et le Kosovo, dans la perspective d’adhésion des deux pays à l’UE. Tomáš Petříček estime que la Tchéquie peut, elle aussi, participer à l’évolution des négociations entre Belgrade et Pristina, visant à normaliser les relations entre les deux pays.