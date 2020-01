Video-mapping et feu d’artifice à Prague pour fêter le Nouvel an

Le feu d’artifice du Nouvel an, organisé par la mairie du IIe arrondissement de Prague, a attiré des milliers de personnes, mercredi en fin d’après-midi, compliquant d’ailleurs la circulation du métro notamment, aux abords du Palais des Congrès qui offrait une des meilleures vues. Le feu d’artifice était dédié à la mémoire du chanteur pop disparu, Karel Gott.

La mairie de Prague avait pour sa part renoncé à organiser le feu d’artifice traditionnel du Nouvel an, pour des raisons écologiques et de pollution sonore, et choisit de le remplacer par un vidéo-mapping, projeté à plusieurs reprises sur la façade du Théâtre national, en haut de la place Venceslas.