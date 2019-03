Victoires tchèques de la musique : le groupe Lucie et Bára Poláková récompensés

La cérémonie de la remise des Prix Anděl, équivalent tchèque des Victoires de la musique, s’est tenue à Prague mardi soir, et ce sont le groupe de rock Lucie, la chanteuse de pop Bára Poláková ainsi que le groupe The Atavists dans la catégorie « révélation de l’année » qui ont été mis plus particulièrement à l’honneur avec deux prix pour chacun d’entre eux.

Le groupe Lucie a été récompensé dans les catégories « Album de l’année » avec son disque EvoLucie, son premier depuis 16 ans, et « Chanson de l’année » avec le single Nejlepší, kterou znám (La meilleure que je connaisse). Bára Poláková, elle, s’est vu remettre deux prix pour son album ZE.MĚ et dans la catégorie « Chanteuse de l’année ». Enfin, Monkey Business a reçu le prix du « Groupe de l’année » grâce à l’album Bad Time for Gentlemen. Chaque année, les prix Anděl sont décernés par l'Académie tchèque de la musique dont le jury est composé de plus de 350 membres.