Victime d’une cyberattaque, l’hôpital de Benešov est à nouveau entièrement fonctionnel

Victime d’une cyberattaque le 11 décembre dernier, l’hôpital public de Benešov en Bohême centrale a annoncé être à nouveau pleinement fonctionnel. Début décembre, un cryptovirus avait frappé l’ensemble du système informatique de l’établissement, engendrant une paralysie partielle. Suite à cette attaque, l’hôpital a ainsi dû annuler toutes les opérations prévues en décembre. Celles-ci ont été reportées à janvier et février 2020.

Selon l’hôpital et la région de Bohême centrale, les dégâts financiers causés par cette cyberattaque seront immenses. Mais la direction a assuré qu’il n’y aurait aucunes conséquences pour les patients ou les employés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette attaque, dont le président de région a assuré qu’il ne s’agissait pas d’une frappe ciblée et qu’aucune rançon n’avait été demandée, comme cela a pu être le cas en novembre dernier, au CHU de Rouen, en France.