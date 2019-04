Vers une obtention plus aisée de la citoyenneté tchèque pour les enfants et petit-enfants d'émigrés

Les enfants et petit-enfants de personnes ayant autrefois quitté la Tchécoslovaquie pourront probablement bientôt obtenir plus facilement la citoyenneté tchèque. Cette amélioration des conditions administratives est prévu par un amendement à la loi dont la chambre des Députés a approuvé l'envoi en dernière lecture, prévue le 10 mai prochain. Cet amendement, approuvé par le gouvernement, a également été soutenu en première lecture par les députés de tous les partis représentés, à l'exception de ceux du Parti communiste et du SPD (extrême-droite) qui se sont abstenus.

L'amendement prévoit que les descendants des émigrés tchécoslovaques puissent obtenir la citoyenneté tchèque par une simple déclaration. Le ministère de l'Intérieur avait déjà proposé un amendement similaire en 2013, rejeté alors en raison de l'argument avancé par certains députés qui estimaient que des personnes ne parlant pas le tchèque pourraient ainsi devenir citoyens du pays. Les partisans de ce projet de loi estiment au contraire que ces descendants d'émigrés grandissent souvent avec un lien fort pour le pays d'origine de leurs aïeux. Selon le ministère de l'Intérieur, cet amendement pourrait concerner quelques centaine de personnes, dont des Tchèques du Vénézuela.