Vers une large coalition ANO, ODS, chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates à Brno

A Brno, deuxième plus grande ville de République tchèque et principale métropole de Moravie, on s'achemine vers une coalition municipale très large entre des formations aussi diverses que le mouvement ANO, le parti ODS, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates. Lundi soir, après une deuxième session de négociations, c'est ce qu'ont indiqué aux journalistes les représentants de ces quatre partis, qui n'entendent pas élargir le cadre des discussions à d'autres formations. D'après l'actuel maire Petr Vokřál, leader local du mouvement ANO, "ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils se mettraient d'accord". Une telle coalition disposerait de 45 sièges sur 55 au conseil municipal de la ville.

Aux élections municipales organisées vendredi et samedi, le mouvement ANO est arrivé en tête à Brno avec 23 % des suffrages, devant l'ODS (18,3 %) et les chrétiens-démocrates (10 %). Outre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, deux autres formations seront représentées au conseil municipal, les Pirates, qui envisageaient dans un premier temps une participation à la coalition municipale, et le parti d'extrême-droite SPD.