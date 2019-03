La Vasaloppet, une course de ski de fond de 90 km organisée chaque année en Suède depuis 1922, a été disputée dimanche. Chez les femmes, la Tchèque Kateřina Smutná a remporté - au terme d'environ cinq heures de course - le bronze, en arrivant derrière les deux Suédoises Britta Johansson Norgren et Lina Korsgren.

Chez les hommes, Stanislav Řezáč a pris la sixième place de la course remportée par le Norvégien Tore Bjoerseth Berdal.