Václav Marhoul : pas de coproduction polonaise possible pour le film The Painted Bird

Dans un entretien publié ce dimanche par aktualne.cz, le réalisateur tchèque Václav Marhoul revient sur les difficultés de trouver des financements pour son dernier film et sur l'impossibilité de trouver un coproducteur polonais. Il a récemment présenté son film The Painted Bird (Nabarvené ptáče) en compétition officielle à Venise, adaptation d’un livre paru en 1965. À l’image de l’ouvrage de Jerzy Kosinski, relatant les atrocités dont est témoin un garçon juif errant en Europe centrale pendant l’Holocauste, le long-métrage a suscité de vives réactions, après avoir été très difficile à monter financièrement.

"J'ai approché une douzaine de producteurs polonais et tous ont refusé; on sentait qu'ils avaient peur et ne voulaient pas avoir de problèmes", indique Marhoul, qui ajoute que la récente loi polonaise sur la manière d'évoquer la Shoah a également posé problème et qu'un des coproducteurs potentiels du film a été menacé avant de se retirer du projet.

https://magazin.aktualne.cz/kultura/film/vaclav-marhoul-nabarvene-ptace-polsko-rozhovor/r~b23775acd79011e9b259ac1f6b220ee8/