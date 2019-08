USA/Russie : le MAE tchèque regrette la fin du traité INF

Le chef de la diplomatie tchèque regrette la fin ce jour du traité de désarmement nucléaire INF, tout en dénonçant l'attitude de Moscou. "Je regrette que le traité INF prenne fin à cause de l'attitude irresponsable de la Russie. Il avait assuré pendant plus de 30 ans la paix en Europe et notre sécurité. Je soutiens activement les efforts pour conclure un nouveau traité, éventuellement élargi", a indiqué Tomáš Petříček sur Twitter.

« Le 2 août 2019, à l'initiative américaine, cesse la validité du Traité signé le 8 décembre 1987 à Washington par l'Union soviétique et les États-Unis sur la liquidation des missiles de portée intermédiaire », indique vendredi un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.