USA - tueries de masse : le Président tchèque envoie un message de condoléances à D. Trump

Après les deux tueries de masse qui ont à nouveau endeuillé les Etats-Unis ce week-end, le Président tchèque Miloš Zeman a adressé ce lundi une lettre de condoléances à son homologue Donald Trump.

"Dans les deux cas il s'agit d'une tuerie brutale, qui n'est rien d'autre qu'un meurtre de masse, qui a coûté la vie à des gens pour rien. Je pense et espère que le peuple américain et vous, en tant que son représentant, allez continuer à lutter pour une Amérique meilleure et plus sûre, où de tels actes abominables et désespérés n'ont pas leur place", a notamment écrit le chef de l'Etat dans ce message.