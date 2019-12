Une Vierge à l'enfant du maître de Vyšší Brod adjugée en France pour 5 millions d'euros

Œuvre rare d'un artiste médiéval anonyme de Bohême surnommé maître de Vyšší Brod, une Vierge à l'enfant en trône a été adjugée samedi à Dijon en France pour 5 millions d'euros. Son acquéreur est Metropolitan Museum of Art de New York. La valeur de ce petit panneau de bois de 22 cm de hauteur pour 20 cm de largeur était estimée à l'origine entre 400 000 et 600 000 euros. La Galerie nationale de Prague était également représentée, espérant faire l'acquisition du tableau, mais sans succès : « Nous évidemment tristes, mais nous sommes convaincus que cette œuvre a été vendue pour une somme bien plus important que sa valeur réelle, » a estimé la porte-parole du ministère tchèque de la Culture.

Cette Vierge à l'enfant en trône, datant du XIVe siècle, a été découverte par hasard l'an dernier par une famille dijonnaise qui effectuait un tri dans son mobilier. Une expertise a démontré que ceux que ses propriétaires considéraient comme une image religieuse sans valeur était en réalité l’œuvre de ce maître de la peinture médiévale de Bohême dont il nous reste aujourd'hui qu'une dizaine d'ouvrages.