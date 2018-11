Une soirée de lecture de poésie française se tiendra à Prague ce jeudi

Une soirée consacrée à la poésie française, et plus précisément aux poètes maudits Tristan Corbière et Stéphane Mallarmé, se tiendra à Prague, au café ROH, dans le quartier de Žižkov, jeudi soir (à partir de 19h00). La lecture des textes sera proposée en français et en tchèque, et l’entrée sera libre.

La soirée est organisée par le collectif Z Paříže domů, créé en 2016 avec pour objectif dans un premier temps de proposer des lectures de poètes tchèques en France dans les deux langues. Des soirées autour de la poésie française sont désormais organisées également en République tchèque. Un autre événement, toujours autour de Corbière et Mallarmé, est ainsi prévu le 18 décembre à Olomouc (Moravie) au théâtre Divadlo na cucky.