Une quarantaine sera probablement imposée en République tchèque

Après que l’état d’alerte a été décrété en fin de semaine, la République tchèque pourrait désormais être placée en quarantaine à compter dans le cadre des mesures visant à enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus. C’est ce qu’a admis le Premier ministre, Andrej Babiš, interrogé ce dimanche midi sur la chaîne de télévision Prima. Le gouvermement doit se réunir cet après-midi pour décider de nouvelles mesures.

Le nombre de personnes contaminées devrait dépasser la barre des 300 d’ici à ce dimanche soir. Pour rappel, à compter de minuit, les Tchèques ne seront plus autorisés à quitter la République tchèque et les étrangers ne pourront plus pénétrer sur le territoire tchèque.