Une nouvelle traduction française des Œuvres de Kafka sort ce jeudi

Les éditions Gallimard publient, ce jeudi, la première partie d’un coffret des Œuvres complètes de Franz Kafka dans le cadre de sa prestigieuse Bibliothèque de la Pléiade. Fruit du travail de plusieurs germanistes, cette nouvelle traduction offre une nouvelle lecture, plus moderne, et donc une redécouverte des récits et nouvelles publiés par l’écrivain pragois.

Deux volumes « Nouvelles et récits » et « Romans » constituent le coffret, pour un total de près de 2 500 pages. La dernière parution en Pléiade de Kafka, décédé en 1924, remontait à 1989. Il s’agissait alors du quatrième volume de ses œuvres complètes, après une première parution en 1976. La lecture des textes était toutefois considérée comme parfois complexe et pénible, avec notamment des corrections de traduction placées en notes.