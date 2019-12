Une messe en mémoire des treize mineurs morts dans l'explosion de la mine de Karviná en décembre 2018 a été donnée ce dimanche, à Stonava, dans la région. Quelque 300 fidèles se sont rassemblés dans l'église locale Sainte-Marie-Madeleine, la plupart des proches des victimes, mais aussi des représentants de la société minière OKD et des mineurs en uniformes

Le 20 décembre 2018, treize mineurs sont morts et dix autres ont été gravement blessés dans une explosion survenue dans la mine ČSM-Nord de la ville de Karviná. Parmi les victimes, douze étaient de nationalité polonaise et une de nationalité tchèque. L’accident aurait été provoqué par un "coup de grisou", c'est-à-dire une explosion de méthane, survenue dans une galerie située à une profondeur de 880 mètres au-dessous du sol. Il s’agit de la deuxième catastrophe minière la plus tragique depuis 1990.