Une marche en mémoire des Allemands expulsés après la Seconde Guerre mondiale

Plusieurs dizaines de personnes sont attendues pour participer ce samedi à la traditionnelle marche de réconciliation de Pohořelice, en mémoire des Allemands expulsés de la ville de Brno après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La marche, longue de 32 km et qui en est à sa treizième édition, doit débuter dans la ville de Pohořelice et s’achever dans la métropole de Moravie, Brno. Le trajet emprunté est symboliquement en sens inverse de celui des Allemands expulsés en 1945. L'an dernier 230 personnes avaient participé à la marche.

Cette manifestation avait fait particulièrement parler d'elle en 2015, après l'adoption par le conseil municipal de Brno d'une déclaration exprimant ses regrets quant à l’expulsion massive et violente des populations allemandes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un geste fort qui avait été salué par certains et critiqué par d’autres, alors que les enquêtes d'opinon continuent de montrer qu'une majorité de Tchèques estiment « inévitable » cet immense transfert de population. Les historiens estiment que 19 500 personnes furent ainsi expulsées de la ville les 30 et 31 mai 1945, parmi lesquelles 1 700 trouvèrent la mort sur la route vers l'Autriche.