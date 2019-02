Une manufacture morave a restauré une tapisserie rare de 1700

Les restaurateurs d’une manufacture morave de Valašské Meziříčí ont achevé la restauration d’une tapisserie rare datant des environs de 1700. Cette œuvre intitulée Armida et Rinaldo est issue d’un atelier célèbre de la ville d’Anvers. Les travaux de restauration de cette tapisserie ont duré environ un an. A partir de mardi, elle sera intégrée à la plus grande collection de gobelins de République tchèque au château de Náměšť nad Oslavou.

Outre la restauration d’œuvres historiques, la manufacture de Valašské Meziříčí se consacre également au tissage de tapisserie classiques, de tapis et de tapisseries d’art. Fondée en 1898, elle a repris ses activités en 1993 après une fermeture liée aux événements ayant suivi la révolution de velours.