Une manifestation prochainement à Prague pour protester contre l’élection du nouvel ombudsman

L’association « Un million de moments pour la démocratie », qui a organisé notamment les grandes manifestations contre Andrej Babiš qui se sont tenues à Prague l’année dernière, a annoncé, jeudi, qu’elle prévoyait une nouvelle manifestation le dimanche 1er mars à Prague, sur la place de la Vieille Ville, en faveur de la protection des institutions démocratiques. Cette annonce fait suite à l’élection, mercredi, par les députés, de Stanislav Křeček aux fonctions de médiateur de la République (ombudsman).

Stanislav Křeček était le candidat du président de la République, Miloš Zeman, et son élection a fait l’objet de nombreuses réactions négatives. « Cette élection est un exemple criant de la manière dont l’administration publique et les institutions démocratiques importantes qui servent à contrôler le respect des règles et devraient être au service de tous les citoyens et non pas de quelques politiques, sont peu à peu politiquement systématiquement et délibérément démontées et privatisées », ont indiqué les responsables de l’association.