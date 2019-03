Une grande majorité de Tchèques sont satisfaits de l’état de la démocratie dans leur pays

Deux Tchèques sur trois se disent satisfaits du fonctionnement de la démocratie dans leur pays, soit le nombre les plus élevé de ces seize dernières années. Tel est le principal enseignement qui ressort d’une enquête menée par l’Académie des sciences (CVVM). La majorité des personnes interrogées pensent aussi que la démocratie constitue un meilleur système que tout autre mode de gouvernement. Un cinquième d’entre elles préfèreraient toutefois l’instauration d’un régime autoritaire. Nombre d’entre elles sont des électeurs du parti communiste et du parti d’extrême-droite SPD (Liberté et démocratie directe).

L’année dernière, 60 % des sondés avaient répondu qu’ils étaient satisfaits de l’état de la démocratie en République tchèque. Leur nombre augmente régulièrement depuis 2014.