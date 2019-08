Une expo pour le centenaire de l'égyptologie tchèque

Vernissage ce jeudi soir d'une exposition ouverte jusqu'au 8 septembre au Karolinum à l'occasion du centième anniversaire du premier cours d'égyptologie donné à l'université Charles en 1919.

L'exposition est intitulée Entre Prague et Le Caire (Mezi Prahou a Káhirou) et elle revient sur la riche histoire et les succès de l'égyptologie tchèque, avec notamment les travaux réalisés par des chercheurs tchèques sur le site d'Abousir. Plus d'infos: https://cegu.ff.cuni.cz/cs/2019/06/24/vystava-mezi-prahou-a-kahirou-100-let-ceske-egyptologie/