Une équipe tchéco-polonaise enquêtera sur la catastrophe minière de Karviná

Une commission composée de représentants des ministères publics tchèque et polonais et de policiers des deux pays mènera une enquête sur la catastrophe survenue le 20 décembre dernier à la mine ČSM de Karviná, dans la région de Moravie-Silésie.

Un coup de grisou dans une galerie y a causé la mort de treize personnes, et en a blessé dix autres. Douze mineurs décédés étaient originaires de Pologne. Fin décembre, l’activité a repris dans la mine ČSM qui emploie quelque 800 personnes. Néanmoins, le lieu de l'explosion devrait encore rester fermé pendant plusieurs semaines. A ce jour, seuls quatre corps des morts ont pu être évacués du site, a informé la Télévision tchèque.

Une première réunion de l’équipe de spécialistes tchèques et polonais a eu lieu vendredi à Karviná. D’après le directeur adjoint de la police de Moravie-Silésie, Radim Wita, la mise en place de cette commission permettra de partager des informations et recueillir des preuves de de façon rapide et efficace.