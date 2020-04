Une centaine de touristes tchèques rapatriés d’Indonésie

Un avion affrété par le ministère tchèque des Affaires étrangères a rapatrié ce mercredi 98 touristes tchèques depuis l'île de Bali. Annonçant la nouvelle via son compte Twitter, le chef de la diplomatie tchèque Tomáš Petříček a également fait savoir que l'avion avait également évacué 61 ressortissants d'Etat membres de l'Union européenne.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus et la fermeture des frontières, la République tchèque a assuré le retour d'environ 5 550 citoyens tchèques des quatre coins du globe, que ce soit en avion ou en bus. Un vol destiné aux Tchèques se trouvant actuellement en Australie et en Nouvelle Zélande et désirant rentrer chez eux est prévue pour le début de la semaine prochaine.