Une centaine de personnes rassemblées pour défendre la Télévision tchèque

Une centaine de personnes s’était rassemblée, jeudi en fin de journée, devant le bâtiment de la Chambre des députés, à Prague, en soutien à la Télévision tchèque et aux médias du service public en général, au moment où les députés devaient débattre de ses rapports de gestion pour les années 2016, 2017 et 2018. Sans cesse repoussé, ce débat parlementaire est particulièrement scruté dans la mesure où le refus éventuel des parlementaires d’approuver deux rapports qui se suivent pourrait mener au limogeage du directeur général de la Télévision publique tchèque.

Les organisateurs de la manifestation accusent les députés du parti d’extrême-droite SPD, du parti communiste et une partie de ceux du mouvement ANO (au gouvernement) d’essayer, via ces rapports de gestion, d’imposer des changements à la tête de la direction de la Télévision tchèque, et donc d’influencer le contenu de ses émissions.

Les députés tchèques n’ont finalement pas procédé au vote sur le rapport de gestion pour l’année 2016, en raison de la clôture de la session du jour. Pour l’heure, aucune échéance n’a été donnée pour un prochain débat et vote.