Une carte interactive pour rappeler les victimes de l'invasion de 1968

L'Institut d'étude des régimes totalitaires a lancé une carte interactive (https://obetiokupace.dejepis21.cz/) montrant où sont tombées les victimes de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en août 1968. La carte précise le nom des victimes, la date et le lieu de leurs décès en lien avec l'entrée des troupes du Pacte de Varsovie et l'occupation du pays, entre août 1968 et août 1969.

Selon l'un des auteurs de cette carte, les premières victimes de cet événement sont au début décédées dans les grandes villes du pays. Plus tard, ces décès sont davantage le résultat d'accidents de la route dans la campagne, les soldats soviétiques s'étant vu interdit l'accès aux grandes villes et s'étant retirés en régions.