Une aide aux travailleurs indépendants pourra continuer d’être versée après le 30 avril

Les travailleurs indépendants et micro-entrepreneurs, appelés « živnostníci » et « osoby samostatně výdělečně činné », pourront continuer de bénéficier d’une indemnité quotidienne d’un montant de 500 couronnes (18,50 euros) y compris après le 30 avril. Cette somme doit les aider à faire face aux conséquences économiques des mesures de confinement et de restriction prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Les députés ont approuvé cette mesure appelée « bonus compensatoire » mercredi. La loi permet de verser cette indemnité aux travailleurs indépendants affectés par ces mesures jusqu’à la levée de celles-ci. Pour l’heure, le gouvernement tchèque prévoit le maintien de ces mesures jusqu’au 8 juin.

Avant cela, le versement d’une première somme forfaitaire d’un montant de 25 000 couronnes (925 euros) avait été approuvé pour la période allant du 12 mars au 30 avril, soit donc déjà l’équivalent d’une indemnité quotidienne de 500 couronnes.