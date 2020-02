Un quatrième petit pour les rhinocéros noirs du zoo de Dvůr Králové vivant en Tanzanie

Un couple de rhinocéros noirs originaires du zoo de Dvůr Králové et vivant dans le parc national de Mkomazi en Tanzanie a donné naissance à un quatrième petit en octobre dernier, a annoncé le jardin zoologique. Il s’agit de nouveau d’une femelle. La réintroduction de ces animaux rares depuis 2009 dans leur milieu naturel a justement pour objectif de renouveler la population de ces rhinocéros, décimée par le braconnage. Les rhinocéros noirs sont une espèce classée en danger critique d'extinction, dont une des quatre sous-espèces est d'ailleurs considérée comme disparue.

« Quatre petits en dix ans est un exploit remarquable. Surtout quand on sait que chez les rhinocéros, la gestation dure environ 16 mois et qu’après la naissance, le petit doit rester encore un certain temps auprès de sa mère, » a souligné le directeur du zoo, Přemysl Rabas. En 1900, on comptait encore 100 000 rhinocéros noirs en Afrique de l'Ouest, dans les années 1990, il n'en restait plus que 2 000 environ. Aujourd'hui, seuls 900 représentants de la sous-espèce dite de l’Est vivent encore ainsi dans leur espace naturel.