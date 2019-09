Un passager prend le relais d’un chauffeur de car pris d’un malaise

Une cinquantaine de passagers d’un car régional ont probablement échappé au pire ce lundi matin, grâce à la réactivité d’un passager qui, voyant que le chauffeur, pris d’un malaise, s’était évanoui, a pris le relais au volant. Le car intercités reliait la ville de Liberec à celle de Turnov dans le nord du pays et roulait sur une route à quatre voies lorsque l’incident s’est produit. Le passager est parvenu à conduire le car et ses passagers sains et saufs jusqu’à la station essence la plus proche.

La présence d’esprit du passager a été saluée par le porte-parole des sauveteurs : « Si personne n’avait réagi, le car aurait pu se retourner, » a-t-il souligné. Le chauffeur a pour sa part été transporté à l’hôpital le plus proche.