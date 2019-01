Un Nouvel an plutôt calme et sans incidents en Tchéquie

Les célébrations du Nouvel an se sont déroulées sans incidents majeurs en République tchèque, même si les sapeurs-pompiers ont noté une augmentation du nombre d'appels et d'incendies, la plupart du temps en lien avec l'utilisation de feux d'artifice par les particuliers. Les pompiers tchèques sont intervenus pour 176 incendies dans tout le pays, soit 27 de plus que l'an passé. A Prague, le nombre d'interventions de ce type s'est élevé à 46, 44 d'entre elles étant liées à des problèmes pyrotechniques.

Le feu d'artifice officiel du Nouvel an s'est déroulé à Prague à partir de 18h. Il est parti de la colline de Letná. Le thème de cette année était lié au 30e anniversaire de la révolution de Velours qui a vu la chute du communisme.