Un nouveau programme de bourses pour les doctorants tchèques et français

La République tchèque et la France ont signé, lundi, un accord permettant d’apporter le même soutien aux étudiants en doctorat pour leurs séjours de recherche en République tchèque et en France. L’information a été communiquée par l’Ambassade de France en République tchèque.

Ce programme concerne des courts séjours de recherche de un à trois mois et les co-tutelles, pour lesquelles les doctorants travaillent pendant la moitié de leur thèse dans une université de l’autre pays et reçoivent ensuite un diplôme commun aux deux établissements. Il sera co-financé à parts égales par le ministère tchèque de l’Education et le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française.

Plus précisément, les étudiants en doctorat tchèques et français recevront une bourse équivalente qui s’élève à 1000 euros par mois en France et à 25 000 couronnes en Tchéquie.

Les premiers doctorants pourront bénéficier de ces nouvelles opportunités dès l’année 2020.