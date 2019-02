Un manuscrit sur parchemin datant de l’époque de Jan Hus vendu aux enchères

Rédigé en latin, un document juridique inédit datant de 1414 a été vendu aux enchères par la société 1. Art Consulting, dimanche, à Prague, pour environ 7,2 millions de couronnes (plus de 280 000 euros). Le document écrit sur parchemin et muni d’un cachet concerne Jan de Jesenice qui fut persécuté en tant que l’ami et l’avocat du théologien et réformateur religieux tchèque Jan Hus.

Selon les historiens, il s’agit d’un document unique en son genre. Vendu à un collectionneur privé, le manuscrit a également été convoité par la Bibliothèque nationale de Prague.