Un linguiste tchèque montre que Shakespeare n’est pas le seul auteur de la pièce Henri VIII

Une bonne moitié de la célèbre pièce Henri VIII n’aurait pas été écrite par William Shakespeare, mais serait l’œuvre d’un autre dramaturge anglais contemporain, John Fletcher. C’est en tout cas la conclusion d’une analyse menée par un linguiste tchèque de l’Académie des Sciences, Petr Plecháč. Les spéculations sur la possibilité d’une œuvre à quatre mains existent depuis la moitié du XIXe siècle : deux dramaturges étaient envisagés comme le possible second auteur : John Fletcher, donc, dont on sait qu’il a collaboré avec le célèbre Barde, et Philip Massinger.

Pour son analyse, Petr Plecháč a créé un algorithme permettant de suivre certains motifs dans la langue et le rythme des œuvres des trois auteurs élisabéthains, confirmant la « patte » de Fletcher dans Henri VIII. Cette recherche permet notamment de montrer quelles sont les parties de la pièce attribuables à Fletcher et lesquelles à Shakespeare.