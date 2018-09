Un grand défilé militaire se tiendra à Prague pour le centenaire de l’Etat tchécoslovaque

L’Armée tchèque prépare un grand défilé militaire pour le 28 octobre prochain, journée durant laquelle sera officiellement célébré le centenaire de la fondation de l’Etat tchécoslovaque. Quelque 2 150 soldats, pompiers, policiers et autres douaniers participeront à ce rassemblement qui se tiendra dans l’après-midi dans la rue Evropská třída à Prague.

Les derniers défilés du genre dans la capitale se sont tenus en 2008, pour le 90e anniversaire, et en 1985, encore donc sous le régime communiste. Selon le ministre de la Défense, Lubomír Metnar, le défilé servira à montrer au grand public les hommes, femmes et le matériel prêts à défendre le pays. Le chef d’Etat-major, Aleš Opata, a rappelé aussi que les légions tchécoslovaques ont grandement contribué durant la Première Guerre mondiale à la reconnaissance par la communauté internationale du droit des Tchèques et des Slovaques à un Etat indépendant.