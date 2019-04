Un grand concert et une collecte de fonds pour la sauvegarde de Notre-Dame de Paris

Une collecte de fonds pour permettre la reconstruction de Notre-Dame de Paris, ravagée par les flammes, a été lancée par le Musée national technique de Prague (NTM), en collaboration avec le ministère de la Culture, la Philharmonie tchèque, la municipalité de Prague et l’Université Charles. L’information a été communiquée ce mardi par le Musée national technique.

Une autre collecte destinée à la restauration de la cathédrale parisienne avait été ouverte la semaine dernière par la Conférence épiscopale tchèque.

Trois grands orchestres pragois, à savoir la Philharmonie tchèque, l’Orchestre symphonique de la Radio tchèque et l’Orchestre symphonique de la ville de Prague FOK, organisent ce mardi soir, au palais du Rodolphinum, à Prague, un concert avec appel aux dons. Au programme de cette soirée de solidarité le Stabat Mater du compositeur tchèque Antonín Dvořák, « une œuvre nationale et spirituelle iconique » selon le directeur de la Philharmonie tchèque David Mareček. Les orchestres du Théâtre national de Prague et de l’Opéra d’Etat participeront, eux aussi, à ce grand concert au profit de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris.