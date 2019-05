Un convoi militaire américain sur les routes tchèques

Un convoi militaire américain, qui se rend à un exercice en Roumanie et en Hongrie, entrera mardi en République tchèque. Le convoi, composé d'environ 350 véhicules de combat blindés et de plus de 800 personnes, doit passer la frontière germano-tchèque à Rozvadov, près de Plzeň, dans la soirée.

Les troupes américaines traverseront le pays en fin de soirée et la nuit pour éviter les perturbations de la circulation. Une partie moins importante du convoi a déjà traversé la République tchèque ce week-end.