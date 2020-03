Un cirque tchèque bloqué à Riga sauvé par des dons

Un cirque itinérant tchèque, bloqué en Lettonie par la pandémie de coronavirus, a reçu le soutien d'habitants de ce pays balte qui ont nourri ses animaux, après l'annulation de ses spectacles.

"Nous avons été submergés par le soutien d'étrangers", a dit à l’AFP la propriétaire du cirque Alex, une PME familiale, Anna Polachová, soulignant avoir reçu "plus de nourriture que nous-mêmes et nos animaux ne pouvons en manger". "Nos jongleurs et nos magiciens sont rentrés chez eux, mais notre famille a dû rester avec nos animaux", a-t-elle ajouté.

Un club hippique de Stopini, dans la banlieue de Riga, a accueilli la compagnie. L'AFP ajoute que des Lettons ont aussi offert de l'argent pour couvrir les frais d'électricité et d'alimentation en eau du cirque.