Un buste de Václav Havel inauguré à l'Université de Columbia

Ce jeudi doit être inauguré un buste de Václav Havel, à l'Université de Columbia, à New York. La cérémonie se fera en présence de l'ancienne secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright, d'origine tchèque et amie proche de l'ancien président tchèque. Elle prononcera un discours rappelant l'héritage de Václav Havel et évoquant les défis du monde globalisé.

La cérémonie se déroule à l'occasion du centenaire de la fondation de la Tchécoslovaquie, mais aussi dans le cadre du World Leaders Forum où, tous les ans, l'Université de Columbia invite des hommes et femmes d'Etat, des intellectuels et autres personnalités influentes du monde entier afin de parler des défis du monde actuel.