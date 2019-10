UE - élargissement : le Premier ministre tchèque "déçu"

De retour de Bruxelles après le sommet européen de vendredi, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš s'est dit satisfait par l'accord obtenu sur le Brexit (dont le Parlement britannique discute ce samedi) et indique que la République tchèque ne veut pas d'un Brexit "dur".

Dans le même temps, le chef du gouvernement tchèque a indiqué sur son compte twitter qu'il avait été "déçu par les négociations sur l'élargissement de l'UE".

"Je ne comprends pas pourquoi certains ont des objections alors que la Commission dit que la Macédoine du Nord et l'Albanie ont rempli les conditions qui devaient leur garantir des négociations pour leur adhésion. Il s'agit d'une formalité et les promesses doivent être tenues, a indiqué Andrej Babiš en concluant qu'ouvrir les négociations était "une formalité qui n'est pas juridiquement contraignante et qui peut durer 10 ou 15 ans".