Le 20 mars prochain se déroulera à Prague la troisième édition de l’Académie Versailles, un master-class organisé par les Festivités d’été de musique ancienne et consacré à l’interprétation de la musique baroque française. Cette année, 35 étudiants et jeunes professionnels de 13 pays différents y participeront. Ce master-class international se déroulera sous la houlette de spécialistes en musique de chambre, en chant, en théâtre de mouvement et en jeu sur instruments anciens.

Deux conférences de musicologie sont au programme de la journée du 20 mars, consacrées à la musique dans les salons parisiens du XVIIIe siècle et à l’influence des musiciens d’Europe centrale sur celle-ci, et au style français dans la musique baroque.