Trois députés européens tchèques élus vice-présidents des commissions du Parlement européen

Les députés européens ont élu, mercredi, les présidents et vice-présidents de 22 commissions et sous-commissions parlementaires pour deux ans et demi. Parmi eux figurent trois députés européens tchèques : Luděk Niedermayer du parti conservateur TOP 09 a été élu premier vice-président de la Commission des affaires économiques et monétaires. Son collègue du Parti civique démocrate (ODS) Jan Zahradil est devenu premier vice-président de la Commission du commerce international et, enfin, Martina Dlabajová du mouvement ANO occupera le poste de vice-présidente de la Commission du contrôle budgétaire.

Pour rappel, deux eurodéputés tchèques, à savoir Dita Charanzová (ANO) et Marcel Kolaja (Parti des Pirates) ont été élus, la semaine dernière, vice-présidents du Parlement européen.