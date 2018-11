Trois candidats pour la présidence du Sénat

Jaroslav Kubera (ODS), Jan Horník (STAN) et Václav Hampl (chrétien-démocrate) sont les trois candidats au poste de président du Sénat. L'heureux élu devrait être connu mercredi. Ils sont six candidats, dont les deux premiers cités ainsi que notamment le social-démocrate Milan Štěch, ancien président de la Chambre haute du Parlement, pour les cinq postes de vice-présidents. Parmi ces candidats, on trouve seulement une femme en la personne de la chrétienne-démocrate Miluše Horská.

Le vote intervient un mois après le renouvellement d'un tiers des sénateurs. Ces élections ont marqué le renforcement de partis de droite, le parti civique-démocrate ODS, le mouvement des maires et indépendants STAN et le parti chrétien-démocrate (ODS, STAN et KDU-ČSL). Ces formations ont décidé d'augmenter à six le nombre de membres de la direction du Sénat, par souci d'équilibre entre leurs différences forces politiques.